Kamerlid dat Hans Kamperman omhoog tilde: 'Twee ambtenaren redden zijn leven'

,,Ik heb alleen geholpen, twee ambtenaren van het ministerie van Justitie hebben zijn leven gered en zij zijn de helden’’, reageerde Van Toorenburg vrijdagmorgen. ,,Zij waren er gelukkig snel bij en het enige dat ik wil is recht doen aan de twee ambtenaren. Ik heb daarna alleen geholpen.’’



Zo'n zelfmoordpoging is uiteraard zeer confronterend voor de getuigen. Van Toorenburg: ,,Ik heb nog even met hem gesproken maar het is één verdrietige toestand, voor de man, de getuigen en de mensen op de publieke tribune. Ze waren een dagje uit en werden met zoiets geconfronteerd.’’



Wat vindt ze van het feit dat Kamperman voor zijn zelfmoordpoging de Tweede Kamer uitkoos? In het bijzijn van zoveel mensen? Van Toorenburg, na een korte stilte: ,,Laat ik het zo zeggen: het is voor iedereen verdrietig. Daar wil ik het bij laten.’’