Kamervragen over geheime deal waterschap Rijn en IJssel over vervuiling FrieslandCampina

Bij de breuk in een persleiding die afvalwater afvoert van fabrieken van FrieslandCampina in Lochem en Borculo, ontstond een directe schade van zo’n 880.000 euro. Het water stroomde onder meer het riviertje De Berkel in en duizenden vissen vonden de dood. Onderzoek van Het Schone Oosten, de onderzoeksredactie van onder meer De Twentsche Courant Tubantia, samen met journalistiek onderzoeksplatform Investico, wees uit dat Rijn en IJssel middels een geheime overeenkomst met FrieslandCampina 615.000 van de 880.000 euro aan schade betaalde.

Nauwelijks schuld waterschap

Uit een TNO-rapport bleek echter dat het waterschap nauwelijks schuld had aan het voorval. Rijn en IJssel nam bovendien de helft van de kosten op zich, die nodig waren om herhaling te voorkomen. Bij elkaar betaalde het waterschap zo'n 1,2 miljoen euro.

GL-Kamerlid Laura Bromet wil van minister Van Nieuwenhuizen weten of ze die kostenverdeling ook zo opmerkelijk vindt en of ze het er mee eens is dat FrieslandCampina eigenlijk het grootste deel van de kosten had moeten betalen. Uit het onderzoek van Het Schone Oosten en Investico bleek tevens dat het waterschap de goede verstandhouding met FrieslandCampina koestert en deze niet in gevaar wilde brengen met langslepende juridische procedures.

Bestuurlijke invloed landbouw

Bromet wil daarom weten of de minister ook vermoedt dat de bestuurlijke invloed van de landbouw in de waterschappen een rol heeft gespeeld. Ze spreekt van ‘belangenverstrengeling’, omdat de landbouw ‘geborgde’ zetels heeft in het waterschapsbestuur en FrieslandCampina eigendom is van melkveehouders. En passant pleit ze voor afschaffing van de zetels die de landbouw bij voorrang krijgt in waterschapsbesturen.