Kamervragen over N18: ‘Waarom is het Achterhoekse deel niet verbreed?’

Het Overijsselse deel van de Twenteroute is namelijk wel aangepast naar 2x2 rijbanen met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Ondanks de lobby vanuit de Achterhoek, is dat voor het Gelderse deel nog niet gelukt.

‘De N18 is een belangrijke verbinding tussen de Achterhoek en Twente. Terecht dus dat de verbreedde N18 blijft staan als piketpaal’, laat Koerhuis via Twitter weten als motivatie bij de gestelde vragen.

Fier overeind

Het Kamerlid verwijst daarmee naar een uitspraak van zijn Oost Gelrese partijgenoot Kees Porskamp. Die liet tijdens een bijeenkomst van de Achterhoek Raad weten dat de wens voor een vierbaans N18 waar honderd kilometer per uur gereden mag worden, fier overeind staat voor de VVD in de Achterhoek.

Koerhuis wil van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat onder meer weten waarom ervoor gekozen is slechts een deel van de verbindingsweg te verbreden. Ook is hij benieuwd op welke grond de minister wél kan bepalen om de hele N18 op te waarderen naar vier rijstroken.

De N18 tussen Groenlo en Varsseveld staat in de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het Rijk te boek als gevaarlijk. De weg staat op plek zeven van wegen met een hoog risico op ongevallen met slachtoffers per miljard gereden voertuigkilometers. Met name omdat er maar één rijstrook per richting is en geen rijrichtingscheiding, staat in het rapport.