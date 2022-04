Kan Vitelco aan de slag met de stankoverlast of komt er weer een nieuwe deskundige?

Video Zwart Wit, de Bohemian Rhapsody van The Passion: ‘De tekst is op een poëtische manier messcherp’

NIJMEGEN/ DOETINCHEM - De jaarlijkse tv-hit The Passion van KRO-NCRV bestaat bij elke volgende editie uit niet eerder gebruikte liedjes. Er is echter één nummer dat er altijd inzit: Zwart Wit van Frank Boeijen. Wat Bohemian Rhapsody is voor de Top 2000, is Zwart Wit voor The Passion.

13 april