Kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg mist titel van ’s lands mooiste

Huis Bergh was in de race voor de titel ‘Allermooiste kasteel van Nederland’, een initiatief van ANWB, de Nederlandse Kastelenstichting en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 30.000 ANWB-leden brachten hun stem uit in de verkiezing.



Zij verkozen het kasteel in ’s-Heerenberg in de top 5, waarna een vakjury de laatste stem had. Die riep kasteel Hoensbroek uit tot winnaar. Met name op het gebied van authenticiteit blinkt dat kasteel uit, volgens de jury. Het slot werd nooit verwoest door brand of oorlogshandelingen en is nog voor een groot deel intact gebleven.



Aan de verkiezingen deden vijftig kastelen mee. Tot de top 5 behoorden ook Kasteel Westhove (Zeeland), Kasteel de Haar (Utrecht) en Kasteel Doorwerth (Gelderland).