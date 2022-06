Kasteelheer offert zijn enorme tuin op voor Manana Manana: 'Ik krijg hier echt tranen van in mijn ogen’

column Ondanks zien laeftied wis Gerrie zich nog een hoop te herinnere

Van de waek bi-j een jeugheld op bezuuk of zeg moor rustig op audiëntie gewes: Gerrie Went. Toendertied, de jore zestig van de veurige eeuw, was e wereldberoemp in ’s-Hirrebarg en umgaeving as midveur van MvR.

