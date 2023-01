Kasteelstad Verlicht na corona naar next level

met video | update Man verdacht van veroorza­ken woning­brand in ’s-Heerenberg waarbij brandbom is gegooid

Een 32-jarige man zonder vast woonadres is dinsdag opgepakt op verdenking van brandstichting bij een woning aan de Schoolstraat in ’s-Heerenberg. Die was op donderdag 3 november 2022. Voordat het vuur ontstond is een brandbom gegooid.

20 januari