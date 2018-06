Kat met baksteen om nek in Twentekanaal gegooid

'Een afschuwelijke en walgelijke daad', schrijft de Lochemse politie op haar Facebookpagina. 'Wij komen dan ook graag in contact met getuigen die mogelijk iets hebben gezien of weten van wie deze kat is. Omdat de kat niet gechipt is, hebben we de eigenaar nog niet kunnen achterhalen'.



De kat had een witte halsband om met glittertjes en een klein belletje eraan. Het dier is zwart/wit van kleur en is meegenomen door de Dierenambulance Overgelder. Wie informatie heeft voor de politie kan zich melden via 0900-8844.