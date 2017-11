Katanka, een bizon van 600 kilo in de Loerbeekse wei

Wie over de Groot Lobberikweg rijdt, tussen Kilder en Loerbeek, kan zo maar oog in oog komen te staan met een machtig dier: een Amerikaanse bizon met een schofthoogte van bijna twee meter. Ruim zeshonderd kilo schoon aan de haak. Rustig staat de majestueuze dame te grazen in de wei. Lois (8) en Harm (6), de kinderen van Doreen en haar vriend, zijn niet bang voor haar. Voorzichtig aait Harm over de grote bos met zacht haar op de kop van de bizon. Voor de veiligheid zit er wel een stroomdraad tussen het jochie en het enorme beest.

Lama

Doreens partner houdt van bijzondere huisdieren. Het gezin, dat een huis heeft met flink wat grond, heeft ook kippen, ganzen, paarden, pony's en een lama. Maar een bizon, dat is toch andere koek. ,,De bizon was van een stel uit Putten. Toen die uit elkaar gingen, zochten ze een adresje voor haar. Ze hoorden van onze bijzondere hobby en klopten bij ons aan.’’

Katanka eet een baal hooi per dag en graast de rest van haar kostje bijeen in de wei. ,,En in de winterdag krijgt ze er koeienbrokken en maïs bij’’, zegt Niels. Dochter Lois vindt het maar wat leuk, zo'n apart dier bij huis. ,,Er stoppen vaak mensen om een foto te maken. Dan lijken we wel een toeristische attractie. De kinderen op school vragen allemaal: hebben jullie echt een bizon? Ze willen er ook van alles van weten. Misschien dat ik wel een spreekbeurt over bizons ga houden.’’