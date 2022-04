Kelly lanceert eigen, hippe Doetinchemse beachwear: ‘Ambitie om internationaal groot te worden’

Haar idee komt niet zomaar uit de lucht vallen, want de Doetinchemse – die al tien jaar de beautyinstituut Be-Smooth runt – denkt er al jaren over om haar eigen beachwear op de markt te brengen. En dat komt er nu dus van.



,,Ik was altijd al aan het tekenen en dat ben ik de afgelopen vijf jaar steeds serieuzer gaan doen. Vooral mooie bikini’s of lingerie, want daar ben ik zelf gek op”, zegt Elfring.



Waarom ze niet eerder met haar lijn is gekomen? ,,Ik heb het eigenlijk altijd op de lange baan geschoven.”