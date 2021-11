Kerstmarkt en schaatsfestijn in Bocholt gaan door, ondanks stijgend aantal besmettingen

Explosieve vraag naar coronates­ten: GGD breidt uit naar maximum van ruim 1600 testen per dag

WEHL/ GROENLO - Nu de vraag naar coronatesten explosief toeneemt in de Achterhoek schaalt de GGD op naar een maximale testcapaciteit in Wehl en Groenlo. Daar kunnen samen snel meer dan 1.600 testen per dag gedaan worden.

8 november