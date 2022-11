Kinderen genieten van griezelige taferelen in Doetinchemse wijk met halloweenwalhalla

Maura Overveld, een van de initiatiefnemers, moest de nodige figuranten uit de kast trekken vanwege de vele aanmeldingen. ,,Dit is de eerste keer dat we zoiets organiseren. Aanvankelijk wilden we het klein houden, we wilden gewoon iets leuks doen voor onze kinderen. Dat meer dan vijftig kinderen zich zouden aanmelden, hadden we echt niet verwacht.”



Ook iets verderop in de wijk waren de pompoenen en spookachtige figuren niet aan te slepen. Het bekende horrorechtpaar Guido en Irma Arts toverde zoals ieder jaar de voortuin om tot halloweenwalhalla.