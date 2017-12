Klacht tegen Arriva-chauffeur na slaan en schoppen passagier

Dat bevestigt Arriva nadat beelden van het handgemeen zijn opgedoken op de filmpjeswebsite Dumpert. Daarop is te zien dat de chauffeur geduwd wordt door de passagier. Die krijgt daarna een schop en een klap van de chauffeur. 'De betreffende passagier heeft naar aanleiding van dit incident zijn beklag gedaan bij onze klantenservice en dit wordt via dat kanaal verder afgehandeld', laat Arriva weten in een schriftelijke reactie.



Of er ook gevolgen zijn voor de chauffeur, maakt Arriva niet bekend: de vervoerder heeft gesproken met de werknemer en beschouwt het verder als 'een interne aangelegenheid'.



Wat de precieze aanleiding is geweest voor de ruzie, is niet bekendgemaakt.