Klas van Winterswijkse school Hameland vanavond in De Reünie

Uitvaart van bij spoor verongeluk­te Jeroen (19) is woensdag

18:04 AALTEN - De uitvaart van de vorige week bij de spoorwegovergang in Aalten verongelukte Jeroen de Bruyn (19) is komende woensdag. De dienst die voor een ieder toegankelijk is wordt gehouden in de Zuiderkerk in Aalten. Daarna is de crematie in besloten kring.