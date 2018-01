Klasgenoot Achterhoekse 'prins': Hij liep niet te koop met zijn prins-zijn

Gamer

Volgens klasgenoot Max was Hugo tijdens zijn middelbare schoolperiode 'redelijk op zichzelf'. ,,Het was niet zo makkelijk om met hem in contact te komen’’, herinnert Max zich. ,,Hugo was een echte gamer toen, maar dat was niet zo bijzonder, want dat waren er veel meer. Ik geloof niet dat hij is gaan studeren. Hij wilde een eigen bedrijfje beginnen, zo zei hij toen. Maar wat daar van is terecht gekomen weet ik ook niet.’’