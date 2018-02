Koeien vluchten en geven minder melk door heliherrie

Bijzonder filmpje van cycloon Neede te zien

6:57 NEEDE/BORCULO - Er is in de regio een filmpje opgedoken met beelden van de ravage die de cycloon in 1927 in Neede aanrichtte. Het bestaan van het enkele minuten durende filmpje was al wel bekend, maar de beelden zijn hoogstwaarschijnlijk nooit eerder in de Achterhoek te zien geweest.