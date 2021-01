Kok Mario proeft en ruikt sinds hij corona kreeg bijna niks meer: ‘Kom bouillon smaakt nu als warm water’

Iedere ochtend staat wakker worden in het teken van zijn neus. Mario Eijkelkamp (32), professioneel kok, staat op en draait als eerste een pot pindakaas open. Hij steekt zijn neus bijna in de smeuïge substantie in de hoop iets waar te nemen. Maar er gebeurt helemaal niets. De luiken in zijn hoofd blijven dicht. Zelfs als hij een lepel pindakaas in zijn mond doet, blijft het oorverdovend stil. ,,Ik begin me onderhand toch echt wel zorgen te maken.”