Komst Oekraïners naar Achterhoek groeit nog licht, opvang verschuift van gastgezin naar gemeente

In de gemeente Doetinchem zijn 175 vluchtelingen ondergebracht, van wie er 107 al bijna drie maanden wonen bij 40 gastgezinnen. De vluchtelingen én de gastgezinnen hebben vorige week een brief gekregen van de gemeente Doetinchem met de vraag hoe ze verder willen.



‘We weten dat bij sommige gezinnen de opvang begint te knellen’, staat in de brief aan de gastgezinnen. ‘Bij anderen is langdurige opvang geen probleem’.