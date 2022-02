Komt tbs’er Frans T. (37), die begeleidster Oldenkotte aanviel en verkrachtte, ooit nog vrij?

T. zat indertijd in de Rekkense tbs-kliniek na een veroordeling voor meerdere zedendelicten. In de zomer van 2012 leek het einde van zijn tbs in zicht te komen. Hij kreeg meer vrijheden en mocht, onder begeleiding, op verlof.



Toen ging het mis: een begeleidster met wie hij een stuk ging fietsen trok hij in de buurt van de Duitse grens van de fiets. Hij ging haar te lijf en probeerde haar te doden. Die poging mislukte, waarop T. er vandoor ging.



Hij werd uiteindelijk teruggevonden na een massale zoektocht, waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet. Al snel werd duidelijk dat T. de avond voor zijn daad een grote hoeveelheid Ritalin had gesnoven, een middel dat gebruikt wordt tegen ADHD, maar voor mensen die dat niet hebben oppeppend werkt, hetzelfde effect als speed.



De zaak zorgde voor veel ophef en een schok in de Achterhoek.