Koningsdag Doetinchem is erg druk, maar tóch niet overvol

Hét meetpunt van of het druk is in het stadscentrum van Doetinchem is de kop van de Grutstraat. Hoeveel tijd kost het om van het podium bij de kerk voorbij muziekcafé Merleyn tot aan Club 22-24 te komen? Juist bij evenementen als deze een flessenhals. Ook nu is het even stapvoets lopen en een kleine worsteling. Toch valt het mee: na slechts een paar minuten is er weer ruimte in de uitgaansstraat, traditiegetrouw de drukste straat in hartje Doetinchem.