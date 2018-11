Kosten leidingbreuk bij Berkel stijgen, oorzaak nog onbekend

De scheur in de leiding die naar een waterzuivering loopt, is ontstaan op zo’n 2,5 kilometer van de fabriek van FrieslandCampina in Lochem. De persleiding ligt 3 tot 4 meter onder de grond in een zeer drassig gebied. ,,Er is veel zand in de kapotte leiding gespoeld”, vertelt Minke Huurnink, woordvoerder van waterschap Rijn en IJssel. ,,Dit zal eerst moeten worden verwijderd.”