Krakers roven navigatie en airbags uit Achterhoekse auto's

Het grootste probleem bestaat in Doetinchem, waar acht van de vijftien inbraken hebben plaatsgevonden, zo meldt de politie. De laatste poging was afgelopen donderdagnacht, toen twee inbrekers betrapt werden op de Gasperilaan in de Doetinchemse wijk Dichteren. Het tweetal stond op de oprit bij een Volkswagen, maar werd gezien door een buurtbewoner. Hoewel de politie nog naar hen heeft gezocht, zijn de twee niet gevonden.

Het is geen toeval dat het duo interesse had in een Volkswagen. ,,Meestal worden auto's van het Volkswagen-concern opengebroken. Voornamelijk VW's zelf, maar ook Seats en Audi's’’, zegt een woordvoerder van de politie Achterhoek-West, die actief is in de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek.

Forse schade

Quote De auto's worden met grof geweld opengebroken en ook het meenemen van de airbags of na­vi­ga­tie­sys­te­men gebeurt niet zachtzinnig. politiewoordvoerder De autokrakers zijn geïnteresseerd in de airbags en ingebouwde navigatiesystemen, omdat die veel geld opleveren op de zwarte markt. Bij het openbreken van de auto's, gaan ze recht op hun doel af. ,,De auto's worden met grof geweld opengebroken en ook het meenemen van de airbags of navigatiesystemen gebeurt niet zachtzinnig. Daardoor is de schade aan de wagens vaak fors’’, zegt de politiewoordvoerder. Het is geen uitzondering als het schadebedrag in de vele honderden euro's loopt.



Iets ertegen doen als autobezitter is moeilijk. Een optie is een stuurslot te installeren, zodat er een soort pin over het stuur loopt en de airbag er niet zomaar is uit te halen. Desondanks biedt dit ook geen garantie, aldus de politie: ,,Dan schroeven ze gewoon het stuur eraf en nemen ze de hele stuurkolom mee.’’

Bende?

Hoewel het aantal autokraken hoog is in de afgelopen maanden, gelooft de politie niet dat er één bende actief is. ,,Aan de inbraakmethode is te zien dat het vermoedelijk om meerdere daders of dadergroepen gaat.’’