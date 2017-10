Krapte op arbeidsmarkt neemt toe, Achterhoek blijft zorgenkindje

In totaal komen er in Nederland in 2017 en 2018 333.000 banen bij, zo heeft het UWV becijferd. Een toename van 2,1 procent per jaar. De meeste regio's in Oost-Nederland zitten op of rond dat gemiddelde, met uitzondering van de Achterhoek. Met een stijging van 1,2 procent per jaar is de banengroei in de Achterhoek verreweg het minste van de hele regio. Maar er zijn ook lichtpuntjes, zo vindt het UWV: dat er in een krimpgebied toch nog sprake is van banengroei, mag als iets positiefs worden gezien.

Krapte

,,The best is yet to come, maar voor werkgevers is the worst yet to come’’, zo verwoordde Witjes het, tijdens de presentatie van de cijfers, eerder vandaag in Elst. Want, de krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Konden werkgevers een jaar geleden nog kiezen uit de kandidaten, daar is op dit moment echt geen sprake meer van. Technische mensen, ICT'ers en vrachtwagenchauffeurs, ze zijn nauwelijks nog te vinden, zo stelt de uitkeringsinstantie in haar jaarlijkse rapportage 'Regio in Beeld'.