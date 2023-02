Krijgt Lochem een leesclub? Als het aan de Stichting Senia ligt wel

Op 2 maart vindt er in de Bibliotheek Lochem een informatiebijeenkomst plaats over de mogelijke oprichting van een leesclub. Deze gaat om 14.00 uur van start. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk en gratis te bezoeken. Vooraf aanmelden is wel gewenst en kan via: bert.renkema@senia.nl. Bij voldoende animo wordt er ter plekke een nieuwe leesclub opgericht.