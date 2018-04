Kruidvat gesloten na overval in Wooldstraat Winterswijk

Cel- en werkstraf voor Doetinchemse docent die kinderporno verspreidde

8:33 ZUTPHEN/DOETINCHEM - Voor het in bezit hebben en verspreiden van kinder- en dierenporno is een 37-jarige inmiddels ex-docent uit Doetinchem veroordeeld tot 10 maanden waarvan 6 voorwaardelijk plus een werkstraf van 240 uur. Omdat de man direct na de huiszoeking hulp zocht en omdat zijn vrouw Multiple Sclerose heeft, vindt de rechtbank een langere onvoorwaardelijke straf niet gepast.