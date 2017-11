Laatste campingkaarten Zwarte Cross razendsnel uitverkocht

'Pam Pam' terug op gevel ap­par­te­men­ten­com­plex

17 november GROENLO - Het horecapand van 'De Bolle' in Groenlo, waar in het verleden de roemruchte discotheek Pam Pam was gevestigd, krijgt een woonbestemming. In Pension Pam Pam komen vijf huurappartementen voor jongeren.