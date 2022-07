Lago Lago kan blijvertje worden: ontspannen festivalsfeertje op en rond recreatieplas Stroombroek

Column Andre van Gessel De enige den mien now nog ieder joor met vakantie stuurt, is de chef van disse krant

As pensionada kan’k niet meer zegge da’k vakantie heb. Mien tied is niet meer vedeeld in warke en vri-je tied, ’t is een soort mix van bei-je geworre. Gildt ook veur ’t weekend. Sinds da’k niet meer aan de zondag doet, met zondagse pak en hoogmis, liek den dag ook vedach vol op een gewone deur de waekse dag.

