Lastiggevallen buurvrouw wil hulp voor Syriër uit Groenlo

ZUTPHEN/GROENLO - Een 25-jarige Syriër uit Groenlo moet in een kliniek voor mensen met complexe psychiatrische problemen kunnen blijven voor behandeling. Dat bepleit onder andere de buurvrouw van de man die meerde keren door hem is mishandeld.

Ook het openbaar ministerie wil dat de man zijn behandeling kan voortzetten.

De Syriër stond gisteren terecht voor de rechtbank in Zutphen omdat hij in ruim een jaar tijd onder meer zijn buurvrouw meerdere keren zou hebben mishandeld, een locatieverbod had genegeerd en een diefstal had gepleegd. In totaal achtte de officier van justitie 10 van de 11 tenlastegelegde feiten bewezen.

Agressief gedrag

De verdachte kwam in 2014 naar Nederland, had werk en ging naar school maar om onduidelijke redenen ging het vanaf begin 2017 mis. Een buurvrouw die hem hielp werd regelmatig het slachtoffer van het agressieve gedrag. Zij deed diverse keren aangifte maar liet de rechtbank weten dat de verdachte geen straf verdiend maar hulp nodig heeft. Volgens een psycholoog kampt de man met agressieproblemen en is er mogelijk sprake van schizofrenie. De advocaat vond dat er voor een aantal feiten weliswaar wettig bewijs lag, maar dat de overtuiging ontbrak. ,,Hij heeft zijn straf al uitgezeten en moet in ieder niet terug naar de gevangenis."

Een reclasseringsmedewerkster vertelde dat het steeds beter met de verdachte gaat. Vooral omdat hij zijn medicijnen slikt. De verdachte zelf liet weten dat behandeld wil worden en na zijn verblijf in de kliniek weer aan het werk wil.

Voorarrest

Omdat de verdachte al diverse keren werd opgepakt en vast werd gezet, zat hij 131 dagen in voorarrest. ,,Veel ruimte voor een langere onvoorwaardelijke straf is er niet. Belangrijk is dat hij wordt geholpen om te voorkomen dat hij de verdachte opnieuw strafbare feiten gaat plegen", aldus het OM.

De officier eiste een gevangenisstraf van 150 dagen waarvan 19 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Verder een verplicht reclasseringscontact, doorgaan met de behandeling in de kliniek voor de duur van maximaal een half jaar.