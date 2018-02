Leider cold case-team: Dit jaar gaan we kalenderzaken oplossen

In die dertien jaar oude zaak werden in 2016 twee mannen gearresteerd voor het doodschieten van huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt. Een dna-spoor op een mutsje, gevonden na de moordzaak op de Posbank bij Rheden in 2003, bleek een cruciaal spoor. Garssen benadrukt dat de nieuwe, technische mogelijkheden die hebben geholpen de zaak op te lossen, een zegen zijn om delicten jaren later nog op te helderen. ,,In forensische opsporing kunnen we nu veel meer. Waar vroeger een bloeddruppel ter grootte van een stuiver nodig was om dna veilig te stellen, is nu een grijpspoor op de mouw van een jas genoeg. Ook dna-verwantschapsonderzoek biedt ons veel nieuwe kansen.’’



Een 'vers' team van rechercheurs dat met een frisse blik oude zaken bekijkt, brengt de politie misschien ook wel dichter bij een oplossing. ,,Daarom hebben we in Oost-Nederland een team van twaalf mensen (tien voltijdsbanen, RA) dat dagelijks alleen maar bezig is met cold cases’’, zegt Garssen. ,,Omdat we het belangrijk vinden dat ook oude zaken worden opgelost. Want met een ernstig delict mag je nooit wegkomen.’’



