Leuke dingen doen

Over dingen doen gesproken, het is fijn als dingen het doen. Auto’s, laptops, telefoons, deurklinken, sloten, fietsen en vaatwassers, dat soort dingen. In willekeurige volgorde besloten deze dingen het niet meer te doen, kwijt te zijn of zonder er een vermogen aan uit te geven niet door de apk te komen afgelopen zomer. Maar kwam dat even goed uit, ik was thuis, ging niet weg dus dan had ik er in ieder geval lekker veel tijd voor en last van.