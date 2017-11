'Leven vóór de dood' slogan van Zwarte Cross 2018

Politie zoekt eigenaar loslopend paard in Meddo

13:13 MEDDO - De politie in Winterswijk is op zoek naar de eigenaar van een paard, dat woensdagavond rond 20.00 uur loslopend werd aangetroffen op de Morksers Driehuisweg in het kerkdorp Meddo. Het paard liep daar in het donker en werd door agenten en buurtbewoners gevangen.