Lichaam aangetroffen in Twentekanaal

Kinderen bakken cupcakes voor Afrika

7:22 ARNHEM/ NIJMEGEN - Honderden kinderen die donderdag worden opgevangen in tientallen bso's in Gelderland, gaan cupcakes bakken voor het goede doel. De mini-cakejes worden verkocht en de opbrengst gaat naar het scholenproject van SOS Kinderdorpen in het West-Afrikaanse land Guinee-Bissau.