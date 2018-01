Lichtenvoorde houdt de adem in voor Jelle Van Gorkom

Het is de fiets met startnummer 37. Hét nummer van Van Gorkom. Eigenlijk wil hij nummer 91 omdat hij in 1991 is geboren, maar als dat nummer al is vergeven, kiest hij bewust voor nummer 37. ,,Want de meeste telefoonnummers in Lichtenvoorde beginnen met 37’’, verklaarde hij al eens in deze krant.

Achterhoek

Ook al woont hij niet meer in zijn geboortedorp, hij koestert nog wel de band met het uit de kluiten gewassen kerkdorp in de Achterhoek en de vriendengroep die hij er nog altijd heeft. Een vriendengroep die nu de adem inhoudt, net als uiteraard de familie en de vriendin van Jelle van Gorkom. En eigenlijk héél Lichtenvoorde. ,,Het ongeluk is hét gesprek hier, de mensen praten erover. Tijdens de huldiging voor het zilver in Rio stond de Markt niet voor niets helemaal vol’’, zegt Theo Lurvink. De Lichtenvoordse ondernemer is ook nog parttime werkzaam voor Estinea in Winterswijk en heeft namens die zorginstelling Van Gorkom gevraagd een project voor rolstoelfietsen af te trappen. ,,Die foto van destijds in De Gelderlander staat bij Estinea nog op de kast. Het ongeluk raakt de familie van de cliënten nu meer omdat Jelle er destijds bij is geweest.’’

Terughoudend

Ook het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre leeft mee met de familie Van Gorkom. ,,We hebben een kaart gestuurd en proberen nog in contact te komen om ze een hart onder de riem te steken’’, zegt wethouder sportzaken Jos Hoenderboom. ,,Jelle is gelukkig ontwaakt en hopelijk komt hij weer snel op de been. Dat is het allerbelangrijkste.’’



De reacties in Lichtenvoorde worden gekenmerkt door terughoudendheid, zolang er niet meer bekend is over de fysieke gesteldheid van de onfortuinlijke fietscrosser, die op de fietscrossbaan tegen een veiligheidsketting onderaan de startheuvel knalde. Hij liep gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, de milt en de nieren op.