Lichtenvoordse corsoreus trekt aandacht in China

Xinhua benaderde fotograaf Rick Nederstigt om het corso vast te leggen. ,,Ik ben blij dat ze de foto's hebben meegenomen. Want de afdeling in Nederland kan ze dan wel leuk vinden, dat wil niet altijd zeggen dat ze er aan de desk in China hetzelfde over denken."

Bollenstreek

Nederstigt werkt al een jaar of vijf voor Xinhua. ,,Ze willen graag kleurrijke, typisch Nederlandse foto's. Aanvankelijk wilde ik de bloemencorso in de Bollenstreek fotograferen, maar daar was ik te laat voor. Nou woon ik sinds een tijdje in Enschede en daar zag ik borden voorbijkomen over een bloemencorso in Lichtenvoorde. Ik ben op YouTube gaan kijken en zag dat het geen klein gebeuren was."