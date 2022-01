Lokale CDA'ers zoeken heil bij 'afvallige' Pieter Omtzigt in strijd tegen noordtak Betuweroute

LICHTENVOORDE - ,,Op een inhoudelijke reactie van het landelijk CDA wacht ik twee weken later nog steeds, Pieter Omtzigt staat na een belletje hier. Dat is tekenend”, zegt Walter Leemreize van het CDA in Oost Gelre.

Hij is op z'n zachtst gezegd niet blij met de motie over de Noordtak en zet alles op alles om de zorgen hierover in Den Haag kenbaar te maken.

Dat de lokale CDA-afdeling daarvoor juist bij Omtzigt – die juist geen onderdeel uitmaakt van die partij – terecht is gekomen, is volgens Leemreize niet vreemd. ,,Hij is de enige politicus in Den Haag die uit deze regio komt. Hij snapt onze zorgen. Daarnaast komt hij op voor zaken die niet juist zijn. De motie over de Noordtak is zo'n onderwerp.”

Volgens de CDA-afdelingen in het oosten is de Noordtak een geldverslindend plan dat niets oplost. Het enige dat gebeurt, is dat de leefbaarheid van de Achterhoek vermindert en natuur moet wijken. Dit speelt ook bij andere landelijke partijen in de regio.

Pieter Omtzigt is op uitnodiging van de lokale CDA in Lichtenvoorde bij het natuurgebied Koolmansdijk om samen met Walter Leemreize van die partij te praten over de Noordtak. Mocht die spoorlijn er komen, dan zal hij dwars door dit gebied komen.