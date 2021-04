LTO-bestuurder Carla Evers stapt op uit onvrede over beleid bij boerenorganisatie: ‘Ik word hier niet meer blij van’

Evers schrijft in een reactie op haar Facebookpagina dat het verschil van inzicht vaak besproken is en geprobeerd is daar samen een weg in te vinden. Zonder resultaat. Hierdoor zag ze zich genoodzaakt haar functie neer te leggen. ,,Omdat ik bij elke boer aan de keukentafel altijd adviseer dát te doen waar hij of zij goed in is en blij van wordt, neem ik nu dit voor velen wellicht onverwachte besluit. Want ik word hier niet meer blij van”, schrijft Evers op haar Facebook-pagina.