LTO: ‘Duizenden euro's schade voor boeren als gevolg van droogte’

Voor het eerst in maanden is het grondwaterpeil op de boerderij van Geert Stevens uit Holten weer bijna op niveau. Helemaal gerust, is de koeienhouder er niet op. ,,Het peil is aardig bijgetrokken, maar er is nog meer water nodig. We zijn hier in deze regio wel afhankelijk van een natte winter. Anders kunnen er zo weer nieuwe tekorten ontstaan.”



Agrariërs hadden de afgelopen twee zomers te maken met extreme omstandigheden: langdurige droogte. ,,En we moeten er rekenschap mee houden dat dit vaker gaat gebeuren”, zegt Stevens. ,,Voor het gras moet het grondwater eigenlijk niet onder de anderhalve meter diepte zakken. Dat gebeurde deze zomer wel. Regen helpt wel om de tekorten weer aan te vullen, maar dat gaat niet erg snel. Eén droog voorjaar en we zitten opnieuw in de nesten.”