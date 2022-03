Lucel was topfit, maar overleefde corona ternauwernood: ‘Het was erop of eronder’

Niets wijst er twee jaar geleden op dat Lucel ten Have-Krabben uit Varsseveld ernstig ziek gaat worden. Ze werkt als reisadviseur, eet uit haar eigen moestuin, houdt van mountainbiken en hardlopen. Toch gaat het vreselijk mis nadat ze besmet raakt met het coronavirus, vermoedelijk op 10 maart 2020.



Man Jürgen en hun jongvolwassen kinderen Esmé, Bob en Iris maken zich ernstig zorgen. De pandemie is nog vers, het coronacentrum in Doetinchem stuurt haar een paar keer naar huis. Pas op 6 april blijkt de ernst van haar situatie. ,,Ik was te ziek om in de wachtkamer op de stoel te zitten, toen ben ik maar op de grond gaan liggen.”



Haar longen doen vrijwel niets, het zuurstofgehalte in haar bloed is gevaarlijk laag. Per ambulance en aan de beademing wordt ze naar het Slingeland Ziekenhuis gebracht.



Daar wordt ze vier weken lang in een kunstmatige coma gehouden op de Intensive Care. Jürgen en de kinderen mogen haar drie weken lang niet bezoeken. Tot twee keer toe balanceert ze op het randje van de dood. ,,Ze hebben in het Slingeland nog gebeld met het Radboud Ziekenhuis, ze wisten niet meer wat ze moesten doen”, zegt Jürgen. ,,Daar zeiden ze: we kunnen niet meer dan jullie. Het was erop of eronder.”