Luiken van ’t Huys Optenoord in Doesburg na vijf jaar weer open: ‘Wilde hier al jaren een galerie openen’

Hanzestad Doesburg is een winkel rijker en dat in een van de mooiste panden in de oude binnenstad. Hengst uit Gendringen en Stallenberg uit Lage Mierde zijn in ’t Huys Optenoord een galerie gestart. Na jaren leegstand is het rijksmonument uit circa 1500 weer te bezoeken.



,,We zijn sinds kort geopend en hebben al veel nieuwsgierige Doesburgers over de vloer gehad. Ze zijn blij dat er hier weer wat gebeurt”, vertelt Hengst.