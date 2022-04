Maand lang werk aan Hamelandroute tussen Aalten en Lichtenvoorde betekent kilometers omrijden

Tijdens de eerste fase, die start op 9 mei en loopt tot 20 mei is de Hamelandroute, die lokaal ook bekend staat als de balroute, tussen Lichtenvoorde en Aalten aan de beurt. Hiervoor wordt de weg tussen rotonde Groten Bos/ Oude Wintersewijkseweg in Lichtenvoorde en de kruising met de Bredevoorstestraatweg in Aalten volledig dicht voor gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer wordt via Winterswijk en Varsseveld omgeleid.