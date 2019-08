Man (20) uit Bocholt verdacht van 45 inbraken: buit zo'n 40.000 euro

De man heeft inmiddels zeven van de 45 inbraken toegegeven. Het geld besteedde hij aan zijn drugs- en gokverslaving, de telefoons verkocht hij bijvoorbeeld in café’s in Bocholt.

Via het raam

Signalement

De man kon worden aangehouden omdat hij in enkele gevallen is gezien. De door de slachtoffers gegeven signalementen stemden overeen. Op twee plaatsen liet de inbreker sporen achter. Die wezen naar de 20-jarige man uit Bocholt. De politie is met de man langs alle 45 plekken gegaan waar is ingebroken. Hij bekende enkele inbraken, maar andere gevallen kon hij zich niet meer herinneren, ook niet aan een plaats waar hij vingerafdrukken had achtergelaten.