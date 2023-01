Man (22) zwaar mishandeld tijdens nieuwjaarsnacht in Doetinchemse uitgaansstraat

Belangelo­ze duizend­poot Wim Gudde is vrijwilli­ger van het jaar Bronck­horst

De vrijwilliger van het jaar in de gemeente Bronckhorst is Wim Gudde uit Vorden geworden. Dat maakte wethouder Evert Blaauw bekend op de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis in Hengelo.

13 januari