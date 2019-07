Man (42) opgepakt voor brand in Duits bordeel waarbij Nederlander (64) omkwam

Een op zeven Achterhoek­se boeren benaderd door crimineel, meldt dit rapport: ‘Het komt deze kant op’

9:28 DOETINCHEM - 15 procent van de boeren in de Achterhoek is wel eens benaderd door criminelen. Die willen het vastgoed gebruiken als drugspanden. ,,Als we niet oppassen is drugs dadelijk het belangrijkste exportproduct van de Achterhoek”, zegt Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem. ,,Dat is het laatste dat we willen.”