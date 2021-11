Man bedreigt ziekenhuispersoneel Winterswijk met schaar: politie lost waarschuwingsschot

De man, volgens de politie ‘in verwarde toestand’, dreigde met de schaar in de hand binnen de ziekenhuismuren het personeel iets aan te doen. Daarop is de politie gebeld.



Agenten hebben de patiënt mee naar buiten genomen, maar het lukte niet de man onder controle te krijgen. ,,Hij reageerde niet op orders van de collega’s en ook het gebruik van pepperspray hielp niet”, zegt Robbert Hummelink van de politie in Winterswijk



Daarop is er in ieder geval één waarschuwingsschot gelost en hebben de agenten de man in de boeien kunnen slaan.