Man na 2,5 uur uit eigen beweging uit boom geklommen op terrein azc in Zutphen

Video/UpdateZUTPHEN - Even voor half een vanmiddag is een man vrijwillig uit een boom op het terrein van het asielzoekerscentrum in Zutphen geklommen. Eerder deze ochtend was hij omhoog geklommen en dreigde hij naar beneden te springen.

Vanmorgen, even voor tien uur klom een man in een boom aan de Voorsterallee in Zutphen en dreigde naar beneden te springen. De boom staat midden op het terrein van het asielzoekerscentrum.

Onduidelijk is nog wat de man heeft bewogen. De politie was met een onderhandelaar aanwezig. Ook de brandweer en de ambulance stonden paraat. Evenals een arrestatieteam was aanwezig. Nu volgt de zoektocht naar de vraag waarom de man in de boom is geklommen.

Het lijkt erop dat de man via een blauwe container die tegen de boom staat, zijn weg omhoog heeft gevonden. Aan de grond hielden de onderhandelaar en een tweede persoon voortdurend contact met de man. Er werd met luide stem over en weer gesproken in een buitenlandse taal.

Hoewel iedereen die niet op het terrein van het azc hoort te zijn, wordt weggestuurd, trekt de situatie wel bekijks. Bewoners van het asielzoekerscentrum houden de boel nauwlettend in de gaten.