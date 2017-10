Man en zoon uit Dinxperlo belanden in Las Vegas in de hel

Gangenstelsel

De Dinxperlose vader en zoon bevonden zich slechts op 500 meter van de plek des onheils en waren net een winkelcentrum binnengelopen. ,,Ineens begon iedereen te gillen en te rennen. De beveiliging van het winkelcentrum heeft iedereen naar de kelder gedirigeerd. Daar hebben ze een half uur gezeten, toen zijn mijn man en zoon via een onderaards gangenstelsel in een hotel terechtgekomen, waar ze in de kantine uren hebben gewacht tot de kust weer veilig was.’’



De stad is veranderd in een spookstad. De Strip is volledig uitgestorven en dat is onwerkelijk voor een stad die normaal 24 uur bruist. ,,Ze blijven voorlopig even in hun hotel’’, zegt Iris Jansen. ,,Ze moeten even bijkomen van de schrik. Woensdag vervolgen ze hun reis naar Washington, komend weekend zijn ze weer thuis.’’