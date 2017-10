Man hoort negen jaar cel eisen voor leegschieten pistool in Keijenborg

De Brabander was naar de slaapkamer gelopen om zijn pistool te pakken dat hing in een washandje achter het gordijn. De Keijenborgse was hem achterna gegaan maar de trap afgerend toen ze zag dat haar man het pistool pakte.



Terwijl een eerste schot klonk, vluchtte de vrouw haar huis uit de straat over naar het tegenoverliggende huis van haar broer. Vanuit de badkamer van haar broer – die de deuren had afgesloten – belde de vrouw 112, waarna de politie uitrukte. De Brabander probeerde het huis van zijn zwager binnen te komen en loste daarbij elf schoten, tot hij werd ingerekend door de politie.



De rechter doet op donderdag 26 oktober uitspraak in deze zaak.