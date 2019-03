Man in groene string achtervolgt vrouwen in Lochem

Nadat de man hen eerst een stukje had achtervolgd, werden de vrouwen die avond tussen 21.20 uur en 21.45 uur lastiggevallen op de Julianaweg in Lochem, zo meldt de politie. De schennispleger was een blanke man, tussen de 30 en 40 jaar oud en ongeveer 1.90 meter lang. Hij droeg die avond verder een donkerkleurig petje en een donker jack met elastische boord.



Wie deze man kent of gezien heeft op die bewuste avond, wordt verzocht te bellen met de politie via 0900-8844. Wie anoniem wil blijven kan bellen via 0800-7000.