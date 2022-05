Man stapt onder invloed van drugs Duits politiebureau binnen

De 53-jarige man uit Bocholt (net over de grens bij Dinxperlo) reed donderdag rond 13.50 uur met zijn motorfiets naar het politiebureau in zijn stad om daar een afspraak te maken. Dat had hij beter niet kunnen doen, of anders te voet of met het openbaar vervoer kunnen reizen. Hij was namelijk niet in bezit van een motorrijbewijs en ook nog eens onder invloed van drugs. En dat viel de agenten op.



Die stelden een strafrechtelijk onderzoek in, waarbij een arts bloed afnam bij de verdachte om het drugsgebruik vast te stellen en er achter te komen wat de man heeft gebruikt.