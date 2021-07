Mañana Mañana festival alsnog afgelast: Tussentijds testen blijkt struikelblok

LAREN - Mañana Mañana gaat ook dit jaar niet door. Het evenement, dat te boek staat als het relaxte broertje van de Zwarte Cross, zou zijn in het weekend van 12 tot en met 15 augustus in Laren.

Volgens organisator de Feestfabriek is het echter onmogelijk om al voor dat weekend een festival met camping op te zetten. Het probleem is het tussentijds testen van campingbezoekers.

Een domper voor de Feestfabriek, die kortgeleden ook al de Zwarte Cross van dit jaar moest afgelasten.

Op dit moment moeten campingbezoekers ook een tussentijdse test doen. De overheid zou op 6 juli een besluit nemen onder welke voorwaarden die test zou moeten plaatsvinden, maar dat besluit is uitgesteld.

Knoop doorgehakt

Ronnie Degen, mede-eigenaar van de Feestfabriek, spreekt van een lastig maar onvermijdelijk besluit. ,,Iedere vorm van tussentijds testen van campingbezoekers heeft grote gevolgen, in praktische, maar ook financiële zin. Met de onduidelijkheden die er nu nog zijn wordt het organisatorisch te kort dag om een festival neer te zetten zoals wij dat voor ogen hebben en waarbij we de kwaliteit voor de bezoekers kunnen garanderen”, zegt hij. ,,Op basis van deze mix aan argumenten hebben we de knoop doorgehakt.”

De Feestfabriek heeft lange tijd alles in het werk gesteld om het festival, dat zo’n 30.000 bezoekers trekt in vier dagen, toch door te kunnen laten gaan. Zo werd de datum al verschoven van begin zomer naar het midden van augustus. Omdat de gebruikelijke locatie op het terrein rond het kasteel in Vorden dan bezet was, werd er een alternatief gezocht.

2022

Die werd in Laren gevonden, op het terrein rond Kasteel Oolde. Daar is volgend jaar ook de eerstvolgende editie van het Mañana Mañana festival, van 9 tot en met 12 juni 2022. Of het festival in 2023 terugkeert naar Vorden, is nog niet duidelijk.

Voor dit jaar richt de Feestfabriek alle pijlen op de Mega Immuun Party. Dit evenement, zonder camping, wordt gehouden op het terrein van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde, van 24 tot en met 26 september.